Estudante é preso ao filmar mulheres no banheiro de universidade em São Paulo

O estudante universitário Gabriel Valareto Vicente Silva, de 20 anos, foi preso na tarde de quinta-feira, 15, após filmar mulheres no banheiro do campus da Universidade Anhembi Morumbi, na Mooca (zona leste de SP). Uma das vítimas percebeu que estava sendo gravada e denunciou a funcionários da faculdade. O estudante foi indiciado por importunação sexual e pode ser condenado a até cinco anos de prisão, se considerado culpado.

Silva foi libertado nesta sexta-feira, 16, durante audiência de custódia. Teve de pagar fiança e se comprometer a cumprir várias medidas cautelares, entre elas não frequentar banheiros unissex nem ter contato com as vítimas que o denunciaram.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que às 16h48 da quinta-feira policiais militares foram acionados para atender ocorrência na universidade, situada na rua Doutor Almeida de Lima, onde alunas afirmavam terem sido filmadas enquanto usavam o banheiro. O celular foi apreendido, e nele foi possível identificar imagens de várias vítimas gravadas no banheiro. Silva foi conduzido ao 8º DP (Mooca), onde o caso foi registrado, e ficou preso até a audiência de custódia.

Também em nota, a advogada de Silva, Camila Casco, afirmou que continua “aguardando a conclusão da perícia a ser realizada no aparelho celular, bem como as demais questões processuais” e que “seguirá comprometida com a verdade e o esclarecimento dos fatos”.

A Universidade Anhembi Morumbi também se pronunciou por meio de nota, em que “lamenta e manifesta seu repúdio a esse tipo de ocorrência”. “Estamos adotando as providências cabíveis, tanto internamente quanto junto às autoridades competentes, e continuaremos atuando para a solução do caso, estando, inclusive, à disposição para contribuir com a apuração dos fatos”, segue a nota. “A instituição se solidariza com a vítima e informa que tem prestado toda a assistência necessária para que ela possa se restabelecer o mais rápido possível, retomando integralmente as atividades acadêmicas”.