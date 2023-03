Estados e municípios podem vacinar todo público prioritário contra covid-19

O Ministério da Saúde comunicou que os grupos prioritários, que não estavam contemplados nos primeiros dias do Movimento Nacional pela Vacinação, devem ser chamados por Estados e municípios a partir deste sábado, 18, para receber o reforço da vacina bivalente contra a covid-19.

O grupo prioritário referente ao comunicado contempla: idosos de 60 anos ou mais de idade, funcionários ou pessoas que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, população Privada de Liberdade, adolescentes em Medidas Socioeducativas e funcionários do Sistema de Privação de Liberdade. A pasta também especifica que a pessoa que faz parte deste grupo deve ter idade acima de 12 anos.

Para receber o imunizante, é preciso ter completado o esquema primário com as doses únicas e respeitar um prazo mínimo de quatro meses desde a última dose recebida. Até o momento 4,1 milhões de pessoas já tomaram o reforço com as vacinas bivalentes, segundo o Ministério.