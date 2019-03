Estados criticam mensagem do MEC e ressaltam autonomia das escolas

A maioria dos Estados divulgou notas nesta terça-feira, 26, com críticas à mensagem do Ministério da Educação (MEC) e ressaltando a autonomia das escolas no País. São Paulo, cujo governador João Doria (PSDB) é aliado de Jair Bolsonaro, disse em nota que “considera primordial a valorização de símbolos nacionais, como a execução do Hino Nacional, no âmbito das escolas estaduais” e ressaltou que bandeiras seriam distribuídas. Mas afirmou que usar a imagem do estudante sem autorização dos pais é “terminantemente proibido”. Ao se referir ao slogan de campanha, o texto da Secretaria da Educação afirmou que “o ambiente escolar deve ser preservado”.

Estados como Espírito Santo, Ceará, Paraíba, Amazonas, Amapá, Rio Grande do Norte e Sergipe anunciaram que seus diretores não iriam cumprir o pedido do MEC. O Espírito Santo, cujo desempenho dos alunos do ensino médio é hoje o melhor do País, informou enfaticamente que “seus diretores não deverão, mesmo que voluntariamente, produzir nem divulgar imagens dos alunos de sua escola para fins alheios às atividades desta Secretaria”. O governador Renato Casagrande é do PSB, um partido de oposição a Bolsonaro.

Estados cujos governadores são do PSL, como Rondônia e Santa Catarina, divulgaram notas vagas. “O hasteamento da Bandeira tem sido um procedimento em algumas escolas como hora cívica”, mencionou a nota da Secretaria de Educação de Rondônia. O texto divulgado por Santa Catarina não citou a mensagem do MEC e afirmou que “prima e zela pelo papel da escola, qual seja o de bem formar cidadãos e contribuir para melhoria da sociedade”.

A secretaria de Minas Gerais, mesmo tendo o governador Romeu Zema (Novo) declarado apoio a Bolsonaro, disse que a carta do MEC foi um pedido voluntário e “não será aplicada de imediato na rede estadual, até que os fatos sejam melhor esclarecidos”. A nota ressaltou ainda a autonomia das escolas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.