Cotidiano Estado do Rio ultrapassa 1 milhão de casos de covid, com mais de 57 mil mortes

O Estado do Rio de Janeiro ultrapassou nesta segunda-feira, 19, a marca de 1 milhão de casos de covid-19 desde o início da pandemia. Com os 590 novos casos registrados nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde às 17h desta segunda-feira, já são 1.000.496 de casos desde 5 de março de 2020, quando foi confirmado o primeiro registro da doença no Estado. Até agora a covid-19 matou 57.585 pessoas no Rio de Janeiro – nas últimas 24 horas foram computadas 7 mortes.

O recorde de mortes em 24 horas no Estado do Rio de Janeiro é de 446, registradas em 17 de abril. O recorde de novos casos nesse mesmo intervalo é de 9.185, registrados em 6 de maio. A capital concentra tanto o maior número de mortes (29.509) como o maior número de casos no Estado (382.972).

Em todo o Estado do Rio já foram aplicadas 9.729.089 doses das vacinas contra a covid-19, segundo balanço do governo do Estado atualizado até as 9h desta segunda-feira. Desse total, 2.540.677 pessoas já tomaram as duas doses, 224.299 tomaram vacina de dose única e 6.964.113 pessoas tomaram a primeira dose – precisam da segunda para completar a imunização.

A taxa de ocupação de leitos no Estado, que já esteve próxima de 100%, hoje é mais baixa. O município com taxa mais alta é Nova Friburgo, com 83%, segundo a secretaria estadual de Saúde. Na capital a taxa é de 72%. Doze dos 92 municípios não divulgaram dados atualizados da ocupação de leitos.