Estado do Rio registra 268 mortes em 24h, 4ª pior marca desde o início pandemia

O Estado do Rio de Janeiro registrou 268 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O número de óbitos pela doença é o quarto mais alto desde o início da pandemia. A pior marca ocorreu em 3 de junho de 2020, com 324 mortos registrados em um único dia. O Rio fechou este sábado (27) com 2.769 novos casos da doença, segundo o painel de monitoramento da covid-19, atualizado nesta tarde pela Secretaria de Estado de Saúde.

Até agora 36.026 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus no Estado, que registra 638.481 casos da doença. A capital concentra tanto o maior número de mortes (20.092) quanto o maior número de casos no Estado (222.709).

A situação da pandemia no Estado é crítica. O Mapa de Risco da Covid-19 divulgado neste sábado e pelo governo mostra risco alto. As regiões Centro Sul, Litorânea e Metropolitana I estão classificadas com risco muito alto (bandeira roxa); as regiões da Baía de Ilha Grande, Médio Paraíba, Metropolitana II, Norte e Noroeste estão com risco alto (bandeira vermelha), e a Região Serrana apresenta risco moderado (bandeira laranja). A análise compara a semana epidemiológica 10 (de 7 a 13 de março) com a 8 (de 21 a 27 de fevereiro) de 2021.

Em meio ao caos, a taxa de ocupação das UTIs para covid chegam a 89,8% e das enfermarias a 78,2%. A mediana do tempo de espera de uma vaga em uma UTI chega a 17 horas, enquanto para enfermaria é de 11 horas.