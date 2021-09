Cotidiano Estado do Rio recebe 547,8 mil doses da vacina Coronavac de lote interditado

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou ter recebido na sexta-feira, 3, 547.800 doses da vacina Coronavac do lote 202108113H, interditado pela Anvisa por ter sido envasado em uma fábrica chinesa que não passou pelo processo de inspeção da agência.

O lote estava sendo distribuído aos municípios do Estado do Rio neste fim de semana. Cidades que estavam recebendo o lote, nas regiões metropolitanas, Centro-Sul, Serrana, Médio Paraíba e Baixada Litorânea, foram orientadas pela secretaria a armazenar as doses e não utilizá-las.

Até o momento, somente o município do Rio de Janeiro divulgou que houve uso de doses do lote suspenso pela Anvisa. A Secretaria de Estado de Saúde solicitou orientação do Ministério da Saúde sobre como proceder nesse caso.

O governo estadual informou ainda que orientou os municípios que receberam o imunizante para que o lote fique armazenado até uma nova orientação da Anvisa. A secretaria também informa ter comunicado o ocorrido ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) para que “reforcem junto aos municípios a importância do armazenamento desse lote até que seja liberado o uso”.