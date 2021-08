Cotidiano Estado do Rio de Janeiro ultrapassa as 60 mil mortes por covid-19

Mais de 60 mil pessoas já morreram de covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. Com as 146 mortes registradas pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira, 10, o número total de mortos pela doença no Estado desde o início da pandemia chegou a 60.136.

O boletim divulgado às 17h pela pasta registrou também 1.979 novos casos da doença no período de 24 horas. Com isso, o total no Estado chegou a 1.063.772.

A capital concentra tanto o maior número de mortes (30.849) como o maior número de casos no Estado (412.601).