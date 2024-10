Estado de SP oferece mamografia gratuita

O governo de São Paulo anunciou o agendamento, por telefone e sem necessidade de pedido médico, de exames gratuitos de mamografia. A ação integra a campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama, e é voltada para mulheres entre 50 e 69 anos que nunca realizaram o exame ou fizeram pela última vez há mais de dois anos.

Para realizar o agendamento, é necessário ligar para o número 0800-7790000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. As consultas serão marcadas pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Cross), via Sistema Único de Saúde (SUS).

Também é possível agendar o exame pelo programa “Mulheres de Peito”, disponível no aplicativo e no portal do Poupatempo.

Outra opção é participar das Carretas da Mamografia, que também oferecem o exame gratuitamente para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos.

Não há necessidade de realizar agendamento, mas é imprescindível a apresentação do RG ou da CNH e do cartão do SUS.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.