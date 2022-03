Estado abre inscrições para concurso de Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para concurso público para os cargos de escrivão e investigador de polícia. São 1.600 e 900 vagas respectivamente.

As inscrições seguem até 1º de abril no site da Fundação Vunesp, banca organizadora da prova, no www.vunesp.com.br , com uma taxa de R$ 105.

A primeira etapa do processo é uma prova, que será realizada dia 22 de maio. Ela é composta por 40 questões de múltipla escolha e 40 questões discursivas, com duração de 6 horas prova.

Para Escrivão, a prova objetiva será dividida entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Lógica, Direito e Criminologia e Informática. Já para Investigador, as disciplinas são as mesmas, porém, com quantidades diferentes. As outras etapas são para comprovação de idoneidade e a prova oral.

O edital exige ensino superior completo dos candidatos, sendo vigente para as regiões de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba, Araçatuba e São Paulo.

A remuneração inicial dos cargos chega a R$ 4.716,85, incluindo o salário básico de R$ 3.931,18 e o adicional de insalubridade de até R$ 785,67.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti