Cotidiano Estação da Linha 6-Laranja do Metrô ganha novo nome

O governo de São Paulo decidiu mudar o nome de mais uma estação da futura Linha 6-Laranja do Metrô. Inicialmente nomeada Vila Cardoso, a penúltima parada da zona norte agora vai se chamar estação Maristela, conforme decreto publicado nesta terça-feira, 18, no Diário Oficial do Estado.

Embora o texto não explique o motivo da alteração, o bairro onde a estação está sendo construída é conhecido como Jardim Maristela. A nova parada vai ficar na Estrada do Sabão, perto do Hospital Municipal da Brasilândia, e terá um terminal de ônibus integrado. As obras no local estão em 27% de execução, segundo a concessionária responsável.

A Linha 6-Laranja é construída por meio de uma parceria público-privada (PPP) entre o governo de São Paulo e o grupo espanhol Acciona, responsável pelas obras. Depois de inaugurado, o ramal será operado pelo consórcio LinhaUni, da qual a empresa faz parte, por 19 anos.

No último dia 10, o governo de São Paulo já havia alterado o nome da estação 14-Bis para 14 Bis-Saracura, devido aos vestígios arqueológicos do antigo Quilombo Saracura que foram encontrados no local.

Quando for concluída, a linha terá 15 quilômetros de extensão e 15 estações, ligando o bairro da Brasilândia, na zona norte, à estação São Joaquim, na região central da capital paulista.

Com mais de mil dias de atraso em relação ao cronograma inicial, as obras estão sendo aceleradas. Com isso, o custo final vai aumentar. O início da operação parcial é previsto para 2026.

O governo estima que a linha vai transportar cerca de 630 mil passageiros quando estiver funcionando. O trajeto de ponta a ponta, que hoje dura uma hora e meia de ônibus, vai levar 23 minutos, segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos.