Estação Consolação do Metrô tem tumulto entre passageiros após problema em esteira rolante

Um incidente envolvendo a esteira rolante do trecho que liga as estações Paulista e Consolação do Metrô de São Paulo gerou tumulto e gritaria na manhã desta quarta-feira, 6. Um cadeirante teve um problema com o equipamento, o que gerou a parada abrupta e desequilíbrio de passageiros e iniciou a confusão.

Nas redes sociais, usuários especularam a possibilidade de um arrastão, informação que foi negada pela companhia administradora.

Essa não é a primeira vez que passageiros enfrentam problemas na ligação entre as estações. No ano passado, uma mulher foi indenizada em R$50 mil após alegar ter sido pisoteada em um tumulto no trecho em 2019.

Na ocasião, um barulho também causado por uma cadeira de rodas que ficou presa em uma escada rolante foi confundido com tiros, e os passageiros correram na tentativa de fugir dos supostos disparos. Além dos feridos, nove pessoas tiveram de ser atendidas com sinais de crise nervosa.

Segundo o Metrô de São Paulo, três pessoas ficaram feridas durante o incidente desta quarta-feira, todos imediatamente atendidos por funcionários da estação Consolação. Está em andamento uma obra que prevê a ampliação da conexão entre as estações Paulista e Consolação.