Esfaqueado em Brasília, jornalista Gabriel Luiz deixa a UTI

Jornalista recebeu dez facadas no abdômen, na perna, no tórax, no pescoço e no braço

Agora, o jornalista segue internado em um quarto, ainda sem previsão de alta - Foto: Reprodução / TV Globo

O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, da TV Globo em Brasília, deixou a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Brasília, nesta terça-feira, 19. Ele está hospitalizado desde a última quinta-feira, quando foi esfaqueado em frente ao prédio em que mora, na capital federal.

A informação foi confirmada por familiares e pelo hospital. Agora, o jornalista segue internado em um quarto, ainda sem previsão de alta.

Gabriel foi atacado por dois homens por volta das 23 horas de quinta-feira, 14, na região do Sudoeste, bairro de Brasília. Ele recebeu dez facadas no abdômen, na perna, no tórax, no pescoço e no braço.

Câmeras de segurança mostraram duas pessoas abordando o jornalista e realizando o ataque. Na sexta, um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido.

No domingo, a prisão do mais velho, José Felipe Tunholi, foi convertida para preventiva. Ele está no Complexo Penitenciário da Papuda. A Justiça determinou a internação do mais jovem por 45 dias.

A Polícia Civil trata o caso como tentativa de latrocínio. Investigadores usaram câmeras de segurança para reconstituir o caminho percorrido pelos suspeitos após o crime.

Segundo a polícia, os dois confessaram terem sido os responsáveis pelo crime. Eles disseram não conhecer Gabriel Luiz e que só praticaram o assalto porque o jornalistas estava caminhando sozinho.

Após o crime, a dupla levou o celular e o dinheiro de Gabriel. Contudo, os dois alegaram que descartaram o aparelho para que não fossem rastreados. A polícia descarta outras linhas de investigação.