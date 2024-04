Roseana Murray recebe alta: ‘vou ter que aprender muitas coisas, ser aluna de novo’

Escritora foi atacada por três pitbulls em Saquarema, no Rio de Janeiro, e perdeu o braço direito

A escritora Roseana Murray recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na quinta-feira, 18, após 13 dias internada. Ela foi atacada por três pitbulls em Saquarema, no Rio, e perdeu o braço direito.

Em reportagem divulgada pela Rede Globo, a poeta de 73 anos agradeceu os funcionários do hospital. “Nunca tinha sido internada em hospital do SUS e realmente nunca tinha conhecido nada igual, nada, em matéria de amor, carinho, organização. Tudo está acoplado em alguma coisa, uma imensa colmeia, estou me sentindo uma abelha rainha”.

“Eu vou ter que aprender a escrever com a mão esquerda […] Eu vou ter que aprender muitas coisas, vou ser aluna de novo”, disse em entrevista ao RJ1. Os médicos e enfermeiros também homenagearam Roseana, usando uma camisa com o rosto da escritora e a mensagem: “Lute como uma poeta”. Thiago Glenn, cirurgião plástico do hospital, afirmou, na reportagem, que a equipe médica ainda irá acompanhá-la uma vez por semana.

Guga Murray, filho da escritora infantil, já havia anunciado que sua mãe teria alta hospitalar na quinta-feira, 18. “Hoje a Roseana Murray terá alta. E ela botou Hércules no chinelo. Além de ter realizado muito mais do que 12 trabalhos, está aqui para contar”, escreveu em suas redes sociais.