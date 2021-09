Escolta do prefeito de SP reage a assalto e mata suspeito na zona sul da capital

Policiais que integram a equipe de segurança do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), reagiram a uma tentativa de assalto no início da manhã desta quarta-feira, 1. O fato ocorreu em frente à casa do chefe do Executivo municipal, em Socorro, na zona sul da cidade. Um dos criminosos foi baleado e morreu no local. O caso foi registrado no 11º DP.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os policiais estavam em um veículo, quando dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto. Ao perceber que se tratava de um assalto, os agentes intervieram e o indivíduo que estava na garupa foi atingido com disparos feitos pelos agentes.

Ainda segundo a secretaria, o serviço de urgência foi chamado, mas o homem, que não foi identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo autor conseguiu fugir.

Em nota, a Prefeitura confirmou que “policiais que trabalham na equipe de segurança do prefeito reagiram à tentativa de assalto por dois homens em uma moto”.