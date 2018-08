Escolha o plano de acordo com a sua necessidade

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) suspendeu no final do mês a resolução que alterava as regras de cobrança de exames e consultas médicas em planos de coparticipação e franquia. Com o texto revogado, voltam a valer as regras atuais, que não preveem qualquer limite para cobrança de coparticipação.

De acordo com o professor de Direito do Consumidor do Cers, Alexandre Napoles Filho, hoje existem várias modalidades de planos de saúde, e o consumidor tem de fazer uma leitura da sua realidade e detectar qual é a sua necessidade.

“Se eu sou um consumidor jovem e consumo pouco os serviços de saúde seria interessante usar o plano de coparticipação de franquia. Agora, se sou um idoso, já não é vantajoso. Isto porque na primeira situação é pago um valor menor da mensalidade e no caso da não coparticipação paga-se uma taxa que vai variar de acordo com cada operadora, podendo ter um percentual fixo ou por atendimento de cada serviço”, explica.

Napoles Filho explica que também existem outros planos sem coparticipação e sem franquia, sendo um valor fixo por mês, mais alto, que no caso seria mais viável para o público idoso, quando há necessidade mais contínua de uso de exames e de procedimentos.

Com a suspensão da resolução, não existe mais um teto fixo, o que possibilita as operadoras do plano de saúde a cobranças distintas. “Muita gente fica em dúvida porque tem algumas operadoras que cobram integralmente, ou seja, paga-se a mensalidade e o procedimento, ou o exame paga o preço integral. Isso é uma prática abusiva, e a ANS condena isso. Neste caso deve fazer uma comunicação à ANS. Pois, provavelmente, o consumidor não está sendo lesado sozinho. A ANS pode até realizar uma intervenção para modificar ou reverter essa situação, ou até procurar um advogado para ingressar uma ação própria”, explica Napoles Filho.