Escolas da rede estadual retomam aulas presenciais no dia 14

“O pai ou a mãe que ainda não se sentirem seguros não precisam levar o seu filho”, disse o secretário estadual da Educação - Foto: Governo do Estado de São Paulo

Com o avanço para a fase vermelha do Plano São Paulo, as escolas estaduais vão retomar as aulas presenciais na próxima quarta-feira (14), conforme o governo anunciou nesta sexta (9), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Os dois dias anteriores ficarão reservados para organização e comunicação às famílias.

No entanto, as instituições que já estiverem organizadas podem voltar a receber alunos na segunda, dia 12.

As escolas vão retornar com até 35% da capacidade. A presença do aluno in loco não é obrigatória. “O pai ou a mãe que ainda não se sentirem seguros não precisam levar o seu filho”, disse o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares.

Essas duas regras também valem para as redes municipal e privada, cujo funcionamento, na fase emergencial, dependia de cada município – não havia impedimento por parte do Estado.

Na rede estadual, o governo vai focar no atendimento a alunos com “severa” defasagem de aprendizado, dificuldade de acesso à tecnologia, necessidade de alimentação escolar, cujos responsáveis trabalhem em serviços essenciais e com saúde mental sob risco.