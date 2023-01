Escola pega fogo na Casa Verde, bairro da zona norte de SP

Uma escola pegou fogo no início da tarde desta terça-feira, 17, no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Sete viaturas foram mobilizadas para o local e contiveram as chamas. Não há vítimas, segundo o órgão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu na altura da Rua Reims, número 92. Nas proximidades do bairro era possível ver uma extensa nuvem de fumaça preta no céu. À reportagm, as secretarias estaduais da Educação (Seduc) e da Segurança Pública (SSP) disseram que estão apurando a ocorrência.