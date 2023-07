Equipe do Samu é atacada a tiros ao atender ferido em Teresina

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi atacada a tiros quando fazia um atendimento, na noite deste sábado, 15, em Teresina, capital do Piauí. Uma enfermeira e o motorista da ambulância foram baleados. A equipe atendia uma vítima de tiro por arma de fogo quando foi surpreendida pelos disparos. Até a manhã deste domingo, 16, os suspeitos eram procurados. O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) considerou o ataque à equipe médica “ato de covardia extrema”.

O ataque a tiros aconteceu no bairro Vamos Ver o Sol, na zona sul da cidade. Os profissionais colocavam a vítima na maca quando os ocupantes de uma moto passaram atirando. Foram feitos ao menos quatro disparos. O motorista foi atingido na perna e teve fratura exposta. A enfermeira Laumary Caminha também foi atingida na perna. O médico da equipe assumiu o volante da viatura e levou os feridos para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

O motorista passou por cirurgia e permanecia internado neste domingo. De acordo com o município, o estado de saúde evoluiu de forma satisfatória e ele passa bem. A enfermeira foi transferida para um hospital particular e recebeu alta no início da tarde deste domingo.

A Polícia Militar do Piauí foi acionada e realizou rondas na região, na tentativa de localizar e prender os suspeitos. Até a manhã deste domingo, ninguém tinha sido preso. A Polícia Civil assumiu a investigação do caso e realizou perícia no local dos disparos. A motivação do ataque será apurada.

Em nota, o Coren lamentou o ataque à profissional durante o exercício de sua profissão. “Ato de covardia extrema, o episódio evidencia o risco ao qual profissionais de Enfermagem são expostos diariamente, com pouca ou nenhuma segurança durante o horário de trabalho. É inadmissível que ainda tenhamos que nos deparar com casos como esse enquanto desempenhamos nossas atividades”, disse. O conselho informou que acompanha o desenrolar do “lamentável incidente” e cobrou a completa apuração do caso.

A Fundação Municipal de Saúde, que opera o Samu e o sistema de saúde da capital piauiense, lamentou o acidente e disse que presta apoio às vítimas.