Engavetamento com 5 veículos deixa vítimas e interdita por 7 horas a Régis

Um engavetamento envolvendo quatro caminhões e um ônibus de turismo deixou três pessoas feridas e interditou durante sete horas a rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na madrugada deste sábado, 2, em Miracatu, no Vale do Ribeira, interior paulista. Um dos caminhões pegou fogo. O congestionamento, na pista sentido Curitiba, chegou a 30 quilômetros. Com o trânsito totalmente parado, uma jovem que viajava para São Paulo passou mal e morreu na estrada.

O acidente aconteceu por volta das 2h da manhã, quando duas carretas estavam paradas no acostamento, no km 342, no fim da Serra do Cafezal. Um caminhão acabou atingindo os dois veículos parados e ficou atravessado na pista. Outro caminhão e o ônibus que vinham na sequência não conseguiram frear. Com a sequência de batidas, um caminhão carregado com papelão pegou fogo. A pista ficou totalmente interditada. As chamas e a fumaça obrigaram à interdição também da pista contrária para o trabalho do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a PRF, duas pessoas que estavam no caminhão em chamas foram retiradas da cabine. Uma delas, em estado grave, foi socorrida em Miracatu e transferida para o Hospital Regional de Pariquera-Açu. No ônibus, que seguia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, para Tubarão, em Santa Catarina, outras duas pessoas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local. A pista sentido Curitiba ficou totalmente interditada.

Morte

Uma jovem de 25 anos que estava no interior de uma van, parada no congestionamento, no km 337, morreu após sofrer uma parada cardíaca. Ela chegou a ser atendida por socorristas da rodovia, mas não resistiu. Segundo a concessionária, as equipes fizeram massagem cardíaca e outros procedimentos, mas não conseguiram reanimar a vítima. A jovem seguia com amigos da capital paulista para Florianópolis (SC) quando a van ficou retida no congestionamento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Registro, na mesma região.