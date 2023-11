Enem está mantido em SP com geradores em escolas; alunos são orientados a irem fazer a prova

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está mantida em São Paulo, e a orientação aos alunos é irem fazer a prova neste domingo, 5, mesmo após os problemas pela falta de energia em vários bairros após a tempestade de sexta-feira, 3.

A Enel identificou, no sábado, 4, que 84 pontos de aplicação do exame na capital estavam com falta de luz e disse que, caso de o fornecimento não estar normalizado, iria instalar um gerador no local.

O Estadão apurou que, na manhã deste domingo, a direção da Enel confirmou ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) que todas as escolas da cidade estão com fornecimento de energia, por alimentação direta ou por uso de geradores.

Na noite de sábado, 4, os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Educação, Camilo Santana também divulgaram um comunicado conjunto dizendo que haverá fornecimento de energia elétrica nos locais de realização do Enem no estado de São Paulo, e que todos os alunos devem ir fazer a prova.

“Nos locais onde a rede de energia elétrica não for restabelecida por meio do sistema de distribuição, as concessionárias deverão alocar geradores para garantir o atendimento do local de prova, sem comprometimento no direito dos estudantes de participar do Enem”, diz o comunicado dos ministérios.

Com a garantia do fornecimento de energia, o governo estadual de São Paulo também divulgou um comunicado aos alunos no sábado, 4: “Portanto, a orientação ao estudante que fará o Enem é comparecer no horário e local já estabelecidos pelo Ministério da Educação neste domingo”.

A prova deste domingo

Mais de 3,9 milhões de candidatos no Brasil participam neste domingo, 5, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, terão ainda uma segunda data de aplicação no dia 12. O Enem será aplicado em 132 mil salas de aulas de 1.750 municípios de todo o País.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame, mais de 1,8 milhão (48,2%) dos candidatos já concluíram o ensino médio, enquanto os concluintes deste ano são 1,4 milhão (35,6%). Entre os inscritos também estão 620.250 (15,8%) estudantes dos 1.º ou 2º anos que vão fazer o Enem com o objetivo de testar conhecimentos e outros 17.443 (0,4%) “treineiros”, como são chamados aqueles que não cursam nem concluíram o ensino médio.

Com o fim da pandemia, os 3,9 milhões inscritos no Enem confirmam a retomada do crescimento no número de participantes do exame, de acordo com dados do Inep. O aumento em relação a 2022 é de 13,1%, quando foram 3,47 milhões de estudantes, e de 14,2% em comparação com a edição de 2021, que teve 3,44 milhões inscritos.

A aplicação do Enem 2023 seguirá o horário de Brasília:

– Abertura dos portões – 12 horas;

– Fechamento dos portões – 13 horas;

– Início das provas – 13h30;

– Término das provas 1º dia – 19 horas;

– Término das provas 2º dia – 18h30.

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes seja como critério único ou complementar. Os resultados do Enem também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o governo brasileiro para aceitar as notas do exame.

O exame será feito apenas presencialmente. Em março, o Ministério da Educação decidiu acabar com o formato digital do Enem, criado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) em 2020 em meio à pandemia. Segundo o MEC, poucos estudantes optaram nos últimos anos pela avaliação feita pelo computador, que tem alto custo.

Confira as recomendações:

– Certifique-se, com antecedência, a confirmação de sua inscrição e o local onde irá realizar as provas.

– Chegue ao local das provas indicado no cartão de confirmação de inscrição a partir das 12h (horário de Brasília).

– Apresente-se na porta da sala de provas até as 13 horas para os procedimentos de identificação.

– Apresente-se no local de aplicação das provas com documento de identificação válido, sob pena de ser impedido de realizar o exame.

– Aguarde, na sala de provas, das 13 horas às 13h30 (horário de Brasília), até que seja autorizado o início do exame, cumprindo as determinações do aplicador.

– Não se ausente da sala de provas com o material de aplicação, exceto o caderno de questões, desde que, neste caso, deixe a sala em definitivo nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

– Neste ano, a distribuição dos locais de prova foi alvo de críticas de estudantes, que reclamaram que foram alocados em escolas distantes de suas residências, alguns deles até em outra cidade. O Inep, responsável pelo Enem, então, anunciou que estudantes que foram alocados a mais de 30 quilômetros de suas residências poderão pedir reaplicação da prova. De acordo com o Inep, cerca de 50 mil pessoas estão nessa situação. A nova prova será nos dias 12 e 13 de dezembro.

Em São Paulo, o governo do Estado e a Prefeitura da capital determinaram a gratuidade no metrô, trens e ônibus neste domingo e no próximo dia 12. A gratuidade será concedida entre 9 horas e 21 horas em todas as cidades atendidas pelo sistema estadual de transporte público metropolitano. O objetivo é facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova.