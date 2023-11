Enel SP: eletricidade voltou para 83% dos clientes afetados; restam 400 mil

A Enel São Paulo informou nesta segunda, 6, ter retomado o fornecimento de energia elétrica para 83% dos clientes que tiveram o serviço afetado depois do temporal que atingiu a área de concessão da companhia na última sexta-feira. Dos 2,1 milhões impactados, cerca de 400 mil unidades consumidoras aguardam o restabelecimento.

A empresa reiterou que o vendaval que atingiu a região “foi o mais forte dos últimos anos e provocou danos severos na rede de distribuição” e disse que os profissionais da companhia “seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes até esta terça-feira”.

A Enel repetiu ainda que, por conta da complexidade do trabalho para reconstrução da rede atingida por árvores de grande porte e galhos, a recuperação se dá “de forma gradual”.

Outras empresas

A EDP, que atua em 28 municípios do estado nas regiões do Alto do Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, informou que na manhã desta segunda-feira, havia normalizado o fornecimento de energia para 98% dos clientes impactados pelas chuvas que atingiram as cidades de sua área de concessão.

Segundo a empresa, o volume de consumidores afetados foi reduzido “significativamente já na noite de sexta-feira” por conta da automatização do sistema, que limita o impacto dos danos causados às redes, somado ao plano de priorização do atendimento.

“Importante ressaltar que muitos destes casos envolvem reparos mais complexos, principalmente, com queda de galhos, árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de serviço. Parte do trabalho está sendo realizado em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros”, declarou em nota.

Conforme informou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o Procon-SP disse que notificaria ainda hoje Enel, CPFL, Energisa, Neonenergia Elektro e EDP para apurar as providências tomadas bem como seus planos de contingência.