Enel SP: 11% da base de clientes seguem sem energia; capital tem maior número de afetados

A distribuidora Enel São Paulo, responsável pelo atendimento em 24 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, informou que cerca de 900 mil unidades consumidoras seguem afetadas pela interrupção de fornecimento iniciada na sexta-feira, 11, após uma tempestade com chuvas e ventos de mais de 100 km/h terem atingido a região. O valor equivale a quase 11% da base de clientes da distribuidora.

Segundo o boletim mais recente da concessionária, divulgado há pouco, a capital concentra a maior parte dos imóveis impactados, cerca de 552 mil. Em seguida estão: São Bernardo do Campo (60,4 mil), Cotia (59 mil) e Taboão da Serra (55,5 mil).

A empresa não informou previsão de restabelecimento. Em nota, disse que “segue trabalhando dia e noite com reforço das equipes de campo para restabelecer o serviço para todos” e que, em alguns casos, “o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede”.

A companhia declarou ainda que está atuando com cerca de 1,6 mil técnicos em campo e que está atuando para mobilizar no total cerca de 2,5 mil profissionais. “Esse contingente está sendo ampliado com a mobilização de equipes adicionais, além da chegada de técnicos do Rio, do Ceará e de outras distribuidoras”, completou.