Enauta e Uerj concluem projeto que mapeou captura de carbono por manguezais

A Enauta e pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) concluíram esse mês uma pesquisa sobre o mapeamento do potencial de captura de carbono das florestas de mangue do Rio de Janeiro, onde fica a sede da empresa. Segundo o levantamento, os manguezais do Estado evitam a liberação de 25 milhões de toneladas de carbono para a atmosfera, o que, em valor monetário, equivaleria a cerca de R$ 500 milhões.

Importantes berçários da vida marinha, a preservação de manguezais é pouco citada quando o tema é mitigação do aquecimento global. Só no Rio, os 18 pesquisadores liderados pelo Professor Mário Soares, coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais da Uerj (NEMA), mapearam 14,7 mil hectares dessa vegetação.

Com o amadurecimento de sistemas de remuneração de áreas preservadas no Brasil e no mundo, o ecossistema dos manguezais passa a figurar na fila, agora, com dados atualizados para futura estimativa de créditos de carbono associados. Os resultados foram entregues ao governo do Estado.

Os pesquisadores esmiuçaram por dois anos os cinco sistemas costeiros onde estão as principais florestas de mangue no Estado: Baía da Ilha Grande, Baía de Sepetiba, Baía de Guanabara, Baixada de Jacarepaguá e Baixada Norte Fluminense. O estudo quantificou o carbono associado às árvores de mangue, incluindo as raízes e o solo do ecossistema.

Eles identificaram uma capacidade de armazenamento de carbono pelos manguezais, com valores estimados entre 424,6 e 489,1 tC.ha-1, o que é considerado alto e equivale a cerca de meia tonelada de carbono em área equivalente a um campo de futebol. Inédito no País, o estudo foi patrocinado pela petroleira por meio da cláusula de P&D da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).