Embarcação naufraga na Baía de Todos os Santos e deixa ao menos cinco mortos

Cinco pessoas morreram após naufrágio na noite de domingo, 21, de um barco na cidade de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Entre as vítimas estão duas mulheres, dois homens e uma criança do sexo masculino, de acordo com a prefeitura municipal de Madre de Deus. Não há informações de quantas pessoas estavam na embarcação nem do número de feridos.

Conforme a prefeitura, a tragédia aconteceu por volta das 22h na Baía de Todos os Santos, quando a embarcação realizava a travessia entre Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus.

“O Hospital Municipal de Madre de Deus segue prestando total assistência às vítimas”, disse ainda o município que também expressa profundo pesar pela tragédia. A prefeitura disse ainda que está aguardando informações das polícias civil e militar, bem como da Capitania dos Portos da Bahia, que seguem apurando os fato da ocorrência.