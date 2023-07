Em vídeo, comandante da PM diz: ‘Não hesite em utilizar a legítima defesa’

O coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, pediu em um vídeo publicado em uma rede social da corporação para que a tropa “não hesite em utilizar a legítima defesa a seu favor”. A postagem foi feita na quarta-feira, horas depois de um tenente aposentado da corporação ser morto na Grande São Paulo.

“Estamos bastante preocupados com algumas ocorrências onde o policial militar tem hesitado em utilizar as suas ferramentas de trabalho. E aí vai o meu pedido para vocês e para todos esses amigos aqui que estão aqui presentes: não hesite, não hesite em cumprir a lei, não hesite em utilizar a legítima defesa a seu favor. Faça isso!”, declarou o comandante-geral da PM paulista.

O vídeo foi gravado logo após Freitas participar de um café da manhã da corporação. A legenda da postagem tem como título “Mensagem ao Patrulheiro”, e até a tarde desta sexta-feira, 7, contava com mais de 14 mil curtidas.

No mesmo dia, cinco suspeitos de roubar e matar o tenente aposentado da Polícia Militar paulista Ricardo Boide, de 52 anos, foram presos pela Polícia Civil. O crime ocorreu em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O grupo já era investigado pela prática de roubos a residências na região.

Latrocínio

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o tenente aposentado foi dominado com outras três pessoas da família, na madrugada da quarta-feira. Ele foi agredido com “socos, coronhadas, chutes e choques” e, posteriormente, levado pelos suspeitos. O grupo também realizou transações via Pix e com uma máquina de cartão, que os bandidos carregavam.

As prisões aconteceram durante a Operação Caapora, que tinha o objetivo de reprimir roubos a residências em Embu das Artes, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra. Por volta do meio-dia, agentes da Delegacia de Embu das Artes encontraram o corpo da vítima em uma área rural, nas proximidades da residência. Quatro dos suspeitos foram presos em flagrante e um por cumprimento de mandado de prisão. O caso foi registrado como latrocínio, resistência, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e munição.

Segundo a SSP, o Centro de Inteligência Policial (CIP) identificou que os crimes cometidos pelo bando se assemelham pelo especial “modus operandi”. Os suspeitos alcançavam os condomínios residenciais por meio de matas e áreas de densa vegetação, à noite ou de madrugada, surpreendendo as vítimas. Os moradores eram também agredidos e ameaçados.

No início do mês passado, dois PMs foram baleados depois que um homem reagiu à abordagem e roubou a arma de um dos policiais. Um dos agentes foi ferido no abdômen e nas pernas, e outro no rosto.

O número de pessoas mortas por policiais aumentou no mês de maio deste ano no Estado de São Paulo, passando de 35 para 38 na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, são 189 pessoas mortas por policiais, um acréscimo de 8,6%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.