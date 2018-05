Em SP, até 70% dos ônibus estarão nas ruas no horário de pico

A Prefeitura de São Paulo declarou que há combustível suficiente para garantir a circulação de ônibus até esta terça-feira, dia 29. Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), a frota será de 60% do previsto para o horário no entrepico e de 68% a 70% do normal nos períodos de maior demanda.

No Rio de Janeiro, a expectativa da Rio Ônibus é de que os serviços de ônibus convencionais e do BRT sejam normalizados nesta terça-feira. As escolas municipais também devem voltar à atividade, segundo o secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio, Paulo Messina.