Em SP, 7% da população não retornou para tomar 2ª dose da vacina

A coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI) de São Paulo, Regiane de Paula, informou nesta tarde que até a terça-feira, 27, 385 mil pessoas não haviam retornado aos postos para tomar a segunda dose da CoronaVac, e 363 mil não retornaram para tomar a segunda vacina da AstraZeneca, um total de 748 mil pessoas. Segundo a coordenadora, o número representa 7% de toda a população que deveria ter sido vacinada no Estado. Apesar de o número não impactar o PEI, a coordenadora apelou que pessoas que deixaram de tomar a segunda dose compareçam aos postos e completem seu ciclo vacinal.

Regiane afirma que o número de pessoas que não retornaram para concluir seu ciclo vacinal não impactam o PEI, contudo, para o governo do Estado de São Paulo “toda a vida importa”. “O que nós gostaríamos de fato é que nenhuma pessoa que tem a sua segunda dose a ser completada deixasse de procurar a unidade básica de saúde”, afirmou, dizendo que o número preocupa, pois o governo gostaria que estivessem todos com o esquema vacinal completo.

Segundo a coordenadora, estratégias para monitorar e incentivar essas pessoas a completarem o seu ciclo vacinal são acordadas sempre com as prefeituras locais.

“A estratégia do município é mandar SMS, e fazer um casa a casa, muitas são as estratégias, mas nós temos trabalhado com total sintonia com 645 prefeituras”, afirmou, reforçando apelo para que as pessoas retornem para fazer segunda dose da vacina.