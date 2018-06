Em Santo André, corpo é esquartejado e abandonado em carrinho de mão

Um homem foi morto, esquartejado e teve o corpo abandonado em um carrinho de mão em uma rua de Santo André, região metropolitana de São Paulo, na madrugada deste sábado. O corpo foi encontrado por um vigia noturno, que acionou a polícia. Agentes da delegacia seccional da cidade começaram a apurar o caso e prenderam dois suspeitos perto do local onde o carrinho foi abandonado. Um cachorro, que aparece em imagens de câmera de segurança seguindo um dos suspeitos, foi localizado na casa dos homens presos e reforça a suspeita contra eles.

Foto: Reprodução

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, o corpo foi localizado por volta da 1h10 do sábado, na Rua Campo Grande, na Vila Homero Thon, Santo André. As partes estavam divididas em sacos pretos postos dentro de um carrinho de mão. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem com uma jaqueta com capuz deixa o carrinho no local, enquanto é seguido por um cachorro. A Polícia Militar foi acionada e a investigação foi repassada para o setor de homicídios da delegacia da cidade.

A investigação da Polícia Civil levou ao pedreiro Edson Braga, de 51 anos, e a André Luiz Paulo, de 31, presos na noite do sábado na Rua General Antonio Neto, no mesmo bairro. Perícia identificou a vítima como sendo José Leison Vieira da Silva, de 49 anos. Na casa de André, estava o cachorro que aparece nas imagens. Na casa de Edson, foram apreendidos um tênis e uma camiseta com manchas de sangue. O material foi encaminhado para perícia do Instituto de Criminalística.

A Justiça decretou a prisão temporária de Edson e André, que estão detidos na Cadeia Pública de Santo André. As investigações prosseguem. A polícia não revelou o que teria motivado os suspeitos a cometerem o crime.