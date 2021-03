Em reunião com governadores, Queiroga fala sobre compromisso em ampliar vacinação

Em um esforço do governo federal para amenizar críticas sobre sua atuação na pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforça agora, em reunião com governadores, o discurso de compromisso do Executivo em aumentar a capacidade de vacinação da população. No encontro virtual, ainda em andamento, ele disse que as vacinas são o “maior ativo para vencermos a pandemia”.

Ele disse aos gestores estaduais acreditar que o Brasil pode vacinar até 2,4 milhões de pessoas por dia e que o Ministério da Saúde é o ente com maior poder de negociação de doses junto às farmacêuticas internacionais.

Segundo o Ministério da Saúde, Queiroga também pontuou estratégias em construção para adiantar entregas de doses ainda para o primeiro semestre deste ano, como o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para antecipação de entregas do restante das doses do consórcio Covax Facility e a possibilidade de um aporte extra de vacinas junto aos Estados Unidos. A reunião virtual começou por volta das 16h30 desta sexta-feira, 26.