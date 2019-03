Em recurso à Liga SP, Vai-Vai contesta notas que a levaram ao rebaixamento

A Vai-Vai protocolou, na última sexta-feira, 8, um ofício na Liga das Escolas de Samba de São Paulo, contestando as notas que recebeu na apuração do desfile de carnaval 2019. Segundo a escola, há supostos erros nas avaliações dos quesitos comissão de frente e samba-enredo. Foi a primeira vez que a escola foi rebaixada.

Na sexta-feira, a Liga divulgou as justificativas de cada jurado para as notas atribuídas a todas as escolas de samba. De acordo com documento, a razão da perna de pontos no quesito comissão de frente foi uma divergência entre as fantasias apresentadas pela escola aos jurados antes do desfile e aquelas usadas na avenida.

Em um post publicado no Facebook, a Vai-Vai afirmou que o material técnico para julgamento dos quesitos foi entregue seguindo o regulamento oficial, dentro do prazo estabelecido.

“A comissão técnica que recebeu tal material não sinalizou problemas nos documentos apresentados, o que realmente não justifica a alegação das penalidades apresentadas. Fica claro o despreparo de alguns jurados, principalmente nos dos quesitos em referência. Eles demonstram dúvidas em suas justificativas”, alegou a escola.

A Vai-Vai ainda afirma que, de acordo com o Manual de Julgamento, “é correto afirmar que, nossa agremiação deveria ser penalizada em 0,2 (dois décimos) e não 1,0 (um ponto) como consta no quesito Comissão de Frente”.

Em relação ao samba-enredo, a escola defende que também houve erros no julgamento. “Fomos penalizados incorretamente, observando a penalização em 0,2 (dois décimos) uma vez que o quesito foi cumprido conforme exigência”.

Apesar da reivindicação, a escola usou o post para reconhecer e parabenizar a Mancha Verde pelo título. “Nosso questionamento é único e exclusivo sobre as notas erroneamente deferidas a nossa agremiação”, escreveu.

A reportagem tentou contato com a Liga SP, mas não obteve retorno.

Resultado

Com a perda de pontos, a Vai-Vai ficou com 268,8 na classificação final, a 0,5 de escapar totalmente do rebaixamento.

Um dos jurados que avaliou a escola com nota 9,8 no quesito comissão de frente escreveu em seu voto: “Foram verificadas três falhas de acabamento no subitem figurino: a Rainha Makeda apresentou arranjo na cabeça que não estava previsto na pasta; dois personagens da Tribo Israelense apresentavam chapéus que não estavam previstos na pasta.”

O outro jurado que deu 9,8 escreveu: “A comissão de frente cometeu 3 falhas no item acabamento de avaliação do quesito subitem ‘fantasia’, havendo divergência entre o que se apresentou na pasta e na avenida.”

Em relação ao quesito samba-enredo, um dos jurados, que deu nota 9,8, escreveu: “A escola perdeu dois décimos porque apresentou com problema de ‘divisão melódica’, apresentando muita letra para um pequeno espaço melódico, o que gerou como consequência a falta de compreensão do texto.”