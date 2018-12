Homem desaparecido após enxurrada em cachoeira de MG volta para casa

Eduardo Gomes Moraes, que estava desaparecido desde o último sábado, após uma enxurrada atingir a cachoeira do Zé Pereira, em São João Batista do Glória, no sudoeste de Minas Gerais, reapareceu em sua casa na cidade mineira de Passos na última terça-feira. Outras cinco pessoas morreram no acidente.

Em um vídeo publicado na rede social de amigos e familiares, Eduardo, de 36 anos, conta que, após perder a bota na cachoeira, fez o percurso da Serra da Canastra descalço. Ele também diz que agentes do Corpo de Bombeiros chegaram a passar por ele sem o perceberem. Para chegar em casa, Eduardo contou com a ajuda de um homem que o encontrou pelo caminho. Foto: Facebook / Reprodução

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Passos, um grupo de seis jovens estava em uma cachoeira, em uma área privada quando foi surpreendido por um temporal. Quatro deles estavam praticando rapel e os outros dois nadavam durante o incidente.

Após buscas na região, foram encontrados os corpos de Pollyana Laiane Diniz Furtado, de 26 anos, Mariana de Melo Almeida Horta, de 23, Maurílio Pádua Silveira, de 30, Alexsandro Antônio Pereira de Souza, de 32 e Gustavo Alfredo Godinho Lemos Ferreira, de 26. Eduardo é o único sobrevivente.

Segundo os bombeiros, a região é de difícil acesso e as vítimas foram içadas com o uso de um helicóptero.