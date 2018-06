Em menos de 72 horas, dois apartamentos pegam fogo no centro de SP

Um apartamento, na região central da cidade de São Paulo, ficou completamente destruído após pegar fogo na madrugada desta quarta-feira, 13. O incêndio começou por volta das 3h no 2º andar de um edifício no Viaduto Dona Paulina, na região da Sé. Uma pessoa foi levada à Santa Casa de São Paulo, também no centro, por inalar fumaça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove viaturas trabalharam no combate ao fogo que foi totalmente extinto por volta das 3h30. As equipes permaneceram no local da ocorrência até às 5h fazendo o trabalho de rescaldo.

Na tarde de domingo, 10, um outro apartamento na região da Sé, centro de São Paulo pegou fogo. Onze pessoas ficaram feridas e um pai pulou com o filho bebê pela janela do imóvel para escapar das chamas. Eles foram levados para atendimento na Santa Casa. O adulto tinha uma fratura na clavícula e traumatismo craniano. Outros sete moradores foram atendidos no local após terem inalado fumaça e foram liberados.