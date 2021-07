Em meio a crise política, Bolsonaro envia projeto que cria o Dia do Nascituro

Em um momento em que enfrenta uma crise política e críticas de apoiadores por ter colocado o Centrão no “coração” do governo, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei ligado à “pauta de costumes”.

O presidente enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que institui o Dia Nacional do Nascituro e de Conscientização sobre os Riscos do Aborto no dia 8 de outubro. O projeto, que ainda depende de aprovação de deputados e senadores para ser convertido em lei, sucede tentativas do governo de limitar o atendimento a mulheres que buscam aborto nos casos previstos em lei no Brasil: em caso de estupro, de risco de morte para a gestante e de fetos com anencefalia.

Bolsonaro também enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável, em 15 de maio.

“A proposta que institui a data comemorativa tem por objetivo ampliar as ações do Governo para a conscientização da sociedade a respeito dos direitos, deveres e obrigações de ordem material, social, moral e afetiva decorrentes dos vínculos paterno-filiais e materno-filiais, gerando famílias com vínculos familiares mais fortes”, afirma a Secretaria-Geral da Presidência da República, em nota.