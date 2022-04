Cotidiano Em evento com Malala, Georgieva enfatiza importância de investir no estudo para meninas

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, defendeu nesta segunda-feira, 18, a importância do investimento na educação das meninas, durante evento sobre empoderamento feminino, com a participação de Malala Yousafzai, ativista e Nobel da Paz.

Georgieva argumentou que, além da questão moral, há grandes benefícios econômicos em se educar toda a população, sem discriminar o sexo feminino. “Nenhum país pode ser bem-sucedido se não aproveitar todo seu potencial”, disse.