Em dia de pronunciamento de Bolsonaro, País registra 3.251 óbitos por covid

No dia escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro(sem partido) para pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão sobre a vacinação, o País superou a marca de 3 mil mortes diárias de covid-19 e bateu novo recorde de óbitos registrados em 24 horas pela doença. Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta terça-feira, 23, mostram 3.251 óbitos por covid-19 no período, superando a marca anterior, de 2.841 mortes, em 16 de março.

Com os registros, o País também se aproxima da marca de 300 mil mortes, total que deve ser superado amanhã (24), pois acumula 298.676 óbitos.

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 82.493 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 12.130.019 em pouco mais de um ano de pandemia.

