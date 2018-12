Em Cumbica, ‘volume excessivo’ no sutiã da passageira era cocaína

A Polícia Federal prendeu, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, em ações entre sexta-feira, 21, e domingo, 23, oito passageiros tentando embarcar com drogas em voos internacionais. Na sexta, 21, a PF prendeu um casal de brasileiros, ele com 23 anos, ela com 25, tentando embarcar para Frankfurt, na Alemanha, transportando aproximadamente 20 quilos de cocaína em fundo falso da mala.

Em outra ação, já no sábado, 22, a PF prendeu um italiano de 83 anos de idade, tentando embarcar para Lisboa, com cerca de três quilos de cocaína em fundo falso da mala. Foto: Imagem de Arquivo - Agência Brasil

No mesmo dia outra equipe de policiais, que fiscalizava as bagagens despachadas, prendeu uma brasileira de 54 anos que tinha como destino final Paris. O aparelho de raio X detectou que uma mala continha substâncias “com aparência de droga”. O narcoteste, realizado por perito criminal federal, resultou positivo para cocaína, com aproximadamente dois quilos que estavam em três volumes dentro de um embrulho de papel de presente.

Outra equipe de policiais, em nova ação, abordou uma brasileira de 25 anos, que ia embarcar para Lisboa. Ela confessou ter engolido cápsulas com drogas. Encaminhada para o hospital e após a extração foi realizado o teste na substância que resultou positivo para cocaína.

Já no domingo, 23, policiais federais prenderam uma outra brasileira de 26 anos, que tinha como destino final Hong Kong, após ser detectado que havia um “volume excessivo” no sutiã da passageira, que posteriormente confessou estar transportando droga.

No plantão policial, após a revista pessoal, foi constatado que nos bojos havia um forro e substância líquida acondicionada em preservativos. A pericia constatou que se tratava de cocaína líquida.

Também no domingo, a PF prendeu na fila de check-in um casal de brasileiros “que aparentavam certo nervosismo”. O homem de 21 anos, ela de 22, tinham Lisboa como destino. Após submeter suas malas no aparelho de raio X, “foi identificada a existência de matéria orgânica na bagagem”.

Duas malas foram abertas e nelas os federais encontraram seis invólucros, com cerca de cinco quilos de cocaína.

Todos os presos serão encaminhados a um presídio estadual, à disposição da Justiça.