El Niño causou a morte de centenas de aves no México, e não gripe aviária, diz governo

Quando centenas de aves foram encontradas mortas ao longo da costa do Pacífico do México no início deste ano, os especialistas imediatamente suspeitaram da gripe aviária, mas o governo disse nesta quinta-feira, 15, que as correntes quentes do oceano Pacífico associadas ao El Niño foram as responsáveis pela mortandade em massa.

O Departamento de Agricultura do México disse que os testes nas aves mortas revelaram que elas morreram de fome, não de gripe, e que o aquecimento das águas superficiais no Pacífico causado pelo El Niño pode levar os peixes a águas mais profundas e mais frias, tornando mais difícil para os pássaros encontrar comida.

A maioria das aves mortas eram cagarros, gaivotas e pelicanos. Eles morreram em Estados que vão desde Chiapas, na fronteira com a Guatemala, até o norte e oeste da Baja Califórnia. O El Niño é um aquecimento natural, temporário e ocasional de parte do Pacífico que altera os padrões climáticos em todo o mundo.