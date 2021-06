Cotidiano Eduardo Braga exige ação do governo no Amazonas: ‘Precisa enviar apoio!’

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), exigiu uma ação do governo federal no Estado do Amazonas. Segundo Braga, até o momento, não foram apresentados projetos sólidos e efetivos ao Estado, “nem na saúde, nem na segurança”. “O Governo Federal precisa ajudar! Precisa enviar apoio!”, clamou o senador.

Após morte de um traficante durante confronto com a Polícia Militar, na noite de sábado, 5, Manaus passa por onda de incêndios e violência. Os ataques foram atribuídos à facção criminosa Comando Vermelho e acontecem no momento em que a capital do Amazonas já vive o drama das enchentes.

“É muito difícil, como parlamentar que já foi governador, assistir a tudo isso sem poder fazer nada”, lamentou. Segundo ele, como senador, não é possível interferir diretamente no atual governo. “Podemos apenas fiscalizar e levantar recursos para projetos que são apresentados”. “Só que até hoje não vi projetos sólidos e efetivos no Governo do Estado”, pontuou.

Braga ainda avaliou que está ocorrendo uma politização dos fatos com o objetivo de desviar a atenção da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta semana, que deve ouvir o governador do Estado, Wilson Lima (PSC), na quinta-feira, 10. “Estou aqui para cobrar, de quem realmente precisa resolver, que tenha uma ação efetiva para dar fim a esse caos”, finalizou a mensagem no Twitter.

Nesta segunda, o vice-líder do governo na Câmara, Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), afirmou na rede social que está na articulação para convocação da Força Nacional para o Amazonas.