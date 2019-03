Edital do Enem 2019 é publicado; provas serão nos dias 3 e 10 de novembro

As datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 foram divulgadas nesta segunda-feira, 25, em edital publicado no Diário Oficial da União (DOU). As provas deste ano serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e as inscrições serão recebidas no período de 6 a 17 de maio.

O documento prevê ainda que a solicitação de isenção da taxa de inscrição deve ser feita de 1º a 10 de abril, assim como a justificativa de ausência no Enem de 2018. Além disso, os interessados em pedir atendimento pelo nome social devem fazê-lo no período de 20 a 24 de maio.

Este ano, o valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e a mesma deverá ser paga de 6 a 23 de maio, em agências bancárias, casas lotéricas e agências dos Correios.

No primeiro dia do exame, 3 de novembro, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5h30 de duração. No segundo dia, 10 de novembro, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Esta aplicação terá 5h de duração.