Economista tenta furar bloqueio, atropela policial e é baleado e preso

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, homem havia usado cocaína e medicamentos e estava dopado

O economista João Frederico Cavalheiro, de 41 anos, tentou fugir de uma ordem da Polícia Militar para que parasse o carro, atropelou um PM e só foi interceptado após ter o carro alvejado por tiros, em Ipanema (zona sul do Rio), na tarde desta terça-feira, 20. Segundo a Polícia Civil, Cavalheiro havia usado cocaína e medicamentos e estava dopado. Ele foi baleado na perna e está internado sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon (zona sul).

Segundo a polícia, o economista saiu da Barra da Tijuca (zona oeste) dirigindo o próprio carro e levando um funcionário. Durante o trajeto, correu muito e falou coisas sem nexo, segundo o homem que o acompanhava. Quando pararam na rua Gomes Carneiro, em Ipanema, o carona abriu a porta do carro e disse que sairia. Segundo ele contou à polícia, Cavalheiro pegou o celular do passageiro e tentou impedir que saísse.

Policiais viram essa confusão e caminharam em direção ao veículo. O funcionário conseguiu sair e o economista decidiu fugir. Sem fechar a porta do carro, engatou marcha à ré, atropelou um policial e tentou ir embora. Foi, porém, baleado.

Dentro do carro, a polícia encontrou e apreendeu remédios – alguns de uso veterinário – e cocaína. Também ferido, o policial militar atropelado foi levado ao mesmo hospital. Estava internado, sem risco de morte, até a publicação desta reportagem.

A reportagem procurou representantes de Cavalheiro para que se pronunciem sobre o episódio, mas não obteve retorno.