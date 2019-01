É preciso fortalecer vacinação de viajantes, afirma especialista

Nos últimos anos, o Brasil enfrentou o aparecimento de doenças, como as causadas pelos vírus da zika e do chikungunya, e o reaparecimento de outras que já estavam erradicadas, caso do sarampo. Mesmo com sucessivas campanhas, a cobertura vacinal no País não é considerada ideal. Para melhorar os índices entre adultos e crianças, o pesquisador Pedro Vasconcelos, diretor do Instituto Evandro Chagas, órgão ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, aposta em reforçar a estratégia de imunização dos viajantes. A seguir, os principais trechos da entrevista:

Desde 2015, o Brasil tem convivido com epidemias e o reaparecimento de doenças. Por quê?

A febre amarela é uma doença que sempre teve casos, mas houve uma expansão muito forte em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo por causa de dois fatos: Minas tinha uma taxa de cobertura vacinal baixa e outros Estados eram áreas consideradas sem recomendação para vacinação. Já o sarampo é algo que estava com um controle bastante intenso até que a situação da Venezuela fez com que as pessoas migrassem e tivesse a incidência de casos. Em relação a outros vírus que ocorreram, como zika e chikungunya, (a ocorrência) se deu pela questão do fluxo aéreo internacional.

Com o grande número de pessoas viajando, é possível notar que doenças que estão em surto no exterior logo chegam ao País. O que pode ser feito?

Em qualquer parte do mundo, isso é possível. Há doenças que são exóticas para nós, e esse risco ocorre nos dois sentidos. Durante a epidemia de febre amarela, tivemos casos exportados. A questão da saúde do viajante é um problema porque é preciso ir acompanhando e as pessoas não têm o hábito de consultar e se aconselhar sobre quais vacinas e cuidados precisam tomar, principalmente quando vão para países com problemas sociais e doenças. É algo que precisa ser fortalecido para que as pessoas pensem nas doenças e no risco potencial de adquiri-las.

O País convive com o desafio de aumentar a cobertura vacinal entre os adultos. O foco na saúde do viajante ajudaria?

Sim, mas vacinar adulto, principalmente do sexo masculino, é complicado. É preciso fortalecer uma política para orientar as pessoas que busquem esse apoio para, quando for viajar, ter exames e vacinas importantes para a viagem, determinados pela região que elas vão visitar. Precisa de um fortalecimento dessa informação, passando pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), na entrada e na saída das pessoas, do Ministério da Saúde e do Ministério do Turismo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.