Duas pessoas morrem em acidente no Viaduto Aricanduva, na zona leste de SP

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira, 16, no Viaduto Alberto Badra, conhecido como Viaduto Aricanduva, localizado na região da Penha, zona leste de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos se envolveram na colisão. Duas pessoas ficaram presas nas ferragens, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma terceira vítima, um homem de 34 anos, foi levado ao Pronto-Socorro do Tatuapé com contusões na clavícula e no tornozelo.

Seis viaturas dos bombeiros foram encaminhadas ao local do acidente. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que, por volta das 6h45, os dois sentidos do viaduto permaneciam interditados.