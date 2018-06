Duas operações da PM na Zona Norte do Rio terminam com três feridos

Operação realizada por Policiais Militares do 41º BPM (Irajá) na Comunidade do Chapadão, na Zona Norte do Rio, terminou com dois homens baleados na manhã deste sábado. De acordo com informações da PM, o objetivo da operação foi reprimir o tráfico de drogas, roubo de automóveis e cargas. Até o momento, foram apreendidos um fuzil e uma pistola.

Em outra iniciativa, policiais do 6º BPM (Tijuca) entraram em confronto com criminosos durante patrulhamento na rua Torres Homem, em Vila Isabel. Segundo informações da PM, criminosos atiraram contra os policiais que estavam no local para averiguar denúncias de roubos.

Um dos criminosos conseguiu fugir e outro foi ferido, socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Souza Aguiar. Com ele, foi apreendida uma pistola com seis munições deflagradas.