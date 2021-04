Drogaria São Paulo fecha parceria para vacinação contra covid-19 em lojas

A Drogaria São Paulo fechou parceria com a prefeitura da capital paulista para instalar pontos de vacinação contra a covid-19 em 14 lojas.

Segundo a empresa, o objetivo é ampliar o número de lojas participantes conforme a disponibilização de novos lotes de vacinas. A varejista vai manter a parceria em todas as etapas de imunização, incluindo novas faixas etárias, de acordo com os grupos prioritários estabelecidos nos planos de imunização do governo.

O serviço será prestado de maneira gratuita e as imunizações serão aplicadas respeitando o grupo prioritário, seguindo cronograma municipal. “O nosso objetivo é ampliar essa parceria e, para isso, colocamos nossas redes 100% à disposição dos governos municipais e estaduais em todo o País, conforme o plano nacional de imunização avançar”, afirma Marcelo Doll, presidente do Grupo DPSP, fusão das redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo.

Para receber a vacina nas farmácias, é preciso apresentar um documento original (RG ou CPF) que demonstre que a pessoa faz parte do grupo prioritário. A carteira do SUS também poderá ser utilizada.