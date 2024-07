Dormir na casa de um Beatle? Imóvel onde viveu George Harrison está disponível no Airbnb

Já imaginou dormir onde um Beatle viveu por anos? Agora é possível se hospedar na casa em que George Harrison cresceu. O imóvel, localizado a 20 minutos de carro de Liverpool, está disponível para aluguel no Airbnb.

Segundo o atual proprietário, a família de Harrison viveu no local entre 1950 e 1962. A residência chegou a receber os primeiros ensaios do músico com Paul McCartney e John Lennon nos primórdios dos Beatles.

Ao todo, a casa possui três quartos e um banheiro. Quem a aluga pode dormir no antigo quarto de Harrison, onde ele ouviu uma música dos Beatles pela primeira vez no rádio, no quarto da irmã do músico ou no cômodo dos pais.

Segundo o dono, há alguns itens originais na casa. A banheira, por exemplo, está no imóvel desde a época em que o guitarrista viveu no local – apenas um chuveiro foi adicionado. Um toca-discos retrô também é disponibilizado para que os hóspedes possam escutar discos dos Beatles durante a estadia.

A casa está disponível a partir do próximo domingo, 14, e os valores variam conforme os dias escolhidos. Para se hospedar de domingo até terça, 16, por exemplo, o valor da diária para uma pessoa é de R$ 662. Há ainda uma taxa de limpeza de R$ 940. Só é possível ficar no local por mais de duas noites.