Doria sinaliza avanço para fase menos restritiva na reclassificação de sexta-feira

“Baseado em informações do Centro de Contingência estamos otimistas com a evolução positiva do processo”, afirmou - Foto: Governo de São Paulo

O Governador João Doria (PSDB) sinalizou que pode reclassificar o Estado de São Paulo em uma fase menos restritiva na próxima sexta-feira (7). Atualmente, todas as regiões estão na “fase de transição”. A próxima reclassificação terá início na segunda-feira (10).

“Baseado em informações do Centro de Contingência estamos otimistas com a evolução positiva do processo, migrando talvez para uma fase menos restritiva. Mas teremos confirmação de fato só na sexta-feira, com os dados que serão avaliados amanhã ao final da tarde pelo Centro de Contingência”, declarou o governador.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após duas semanas consecutivas de quedas, os novos casos voltaram a aumentar na semana passada. Foram registradas 12.887 notificações, contra 12.573 na anterior, um acréscimo de 2,5%. Novas internações e novos óbitos tiveram redução, respectivamente, de 0,2% e 1,3%.

Coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes ponderou que o aumento de casos pode estar ligado a um acúmulo de notificações relacionadas ao feriado de 21 de abril. “Essa semana é decisiva para saber se vamos continuar com redução”, explicou Menezes.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No Departamento Regional de Campinas, do qual a RPT (Região do Polo Têxtil) faz parte, a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) está em 73,3%, equivalente à fase laranja (de 70% a 80%). Esse indicador é o que tem maior peso nas reclassificações e o critério decisivo na reclassificação entre a fase vermelha e laranja.

Novas internações nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes estão em 58,5, equivalente à fase amarela (entre 30 e 60).

Por outro lado, os critérios de óbitos e casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes estão altos. Esses indicadores não possuem um parâmetro específico para a fase vermelha, apenas para a laranja.

A região de Campinas tem índice acima do parâmetro em ambos – 400,7 novos casos (acima de 360 é fase laranja) e 16,3 novos óbitos (acima de 8 é fase laranja).