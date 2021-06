Doria diz que Bolsonaro será multado se vier a SP e não usar máscara

joao-doria – Foto: Governo do Estado de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira (9) que vai multar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) caso ele venha ao estado e apareça sem máscara em eventual manifestação de apoio.

“Assim como qualquer pessoa, seja por qual for o motivo, se o presidente vier aqui e estiver sem máscara, ele será multado”, garantiu o tucano. Doria foi perguntado sobre protestos realizados recentemente na Capital contra o presidente e afirmou ser diferente. “Vimos fotos, todos estavam de máscara”.



Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp



O uso de máscara é uma das medidas sanitárias que vigoram no estado através do Plano São Paulo de combate e enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). Apesar da declaração, não tem sido comum multar quem está sem máscara no estado.

Apoiadores e o presidente cogitam realizar ato na capital paulista em apoio ao Governo Federal, semelhante ao realizado recentemente, no Rio de Janeiro, onde ele percorreu pouco mais de 60 quilômetros de moto entre apoiadores e em seguida subiu em um carro de som para falar com os presentes. Mensagem de Doria vem em decorrência do costume do presidente, que sempre criticou as medidas de restrições, aparecer em público com frequência sem usar máscara.