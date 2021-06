Doria confirma resultados do estudo em Serrana: redução de 95% em novos óbitos

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou nesta segunda-feira (31) os resultados do estudo de imunização em larga escala contra a covid-19 realizado no município de Serrana, na região norte do Estado, batizado de Projeto S. Segundo Doria, após a vacinação em massa, novos óbitos caíram em 95%, novas internações em 86% e novos casos sintomáticos em 80%.

A atenuação da doença no município paulista foi registrada enquanto outras cidades da região registraram avanço da covid-19 durante segunda onda da doença.

Os estudos foram anunciados em fevereiro deste ano e duraram cerca de quatro meses. Pelo estudo, dos 45 mil habitantes do município, cerca de 30 mil com mais de 18 anos receberam as duas doses da Coronavac e foram imunizados contra o coronavírus. O município foi dividido em 25 áreas que formaram quatro grupos. Os grupos foram vacinados, um por vez, com uma semana de diferença. Serrana foi escolhida como alvo do estudo de vacinação em massa porque apresentava alto índice de contágio. A ideia do ensaio foi encenar o que poderia acontecer no País caso a vacinação não estivesse atrasada.

Doria celebrou os resultados obtidos e afirmou que a Corona Vac criou um “cinturão imunológico” de proteção em toda a população ao proteger tanto os adultos, que foram vacinados, quanto crianças e adolescentes, que não foram imunizados. “O estudo indica que com 75% da população alvo imunizada, a pandemia foi controlada”, destacou o governador.

Segundo Doria, o programa afirmou, de forma categórica, “o que poderia estar acontecendo no Brasil inteiro se não fosse o atraso da vacinação”. Além disso, o tucano destacou que “só existe um caminho para controlar a pandemia: vacina, vacina e vacina”.