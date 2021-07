Doria: Com vacinação, mortalidade por Covid-19 caiu 46% no Estado

Governador atribuiu a queda no índice ao avanço da vacinação contra a doença no Estado - Foto: Governo do Estado de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (14) que a mortalidade por Covid-19 no Estado caiu 46% nos últimos quatro meses. O governador atribuiu a queda no índice ao avanço da vacinação contra a doença no Estado.

O período analisado pelo governo, fixado em quatro meses, entre março e julho deste ano, começa no pico da segunda onda de contágio do novo coronavírus no País e se estende com o avanço da imunização. De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), a transmissão da Covid-19 no Estado sofreu uma redução na variação semanal – comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores.

Novos casos caem 21,2%; novos óbitos, 28,9%; e novas internações, 12,6%. Na Região Metropolitana de São Paulo, novos casos diminuíram 13%; novos óbitos, 26,4%; e novas internações, 9,7%.

O Estado de São Paulo registrou, entre ontem (13) e hoje, 16.237 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e 519 óbitos pela Covid-19. Ao todo, o Estado contabiliza até esta quarta-feira (14), 3.896.083 casos confirmados e 133.364 mortes. A ocupação dos leitos de UTI é de 65,0% no Estado e 60,2% na região metropolitana da capital.

Segundo dados do governo do Estado, 29.584.531 milhões de pessoas foram alvo da campanha de imunização contra a Covid-19: 6.725.279 milhões receberam as duas doses e cumpriram com o cronograma vacinal e 21.985.272 milhões receberam apenas a primeira dose prevista e, portanto, devem retornar a um posto de saúde para receber a segunda. O governo também informa que 873.980 foram imunizadas com a vacina de dose única contra Covid. 16,42% da população paulista concluiu o esquema vacinal completo.