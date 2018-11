Doria chama ministro da Cultura para seu secretariado

O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), convidou o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, para ser secretário de Estado da área no próximo governo. O convite foi feito nesta terça-feira, 6, durante o evento ‘Mercado das Indústrias Criativas do Brasil’, promovido na capital paulista pelo ministério e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil).

Jornalista e produtor audiovisual, Sá Leitão deve ser anunciado em instantes no evento como próximo secretário de Cultura de São Paulo.

Politicamente, ele tem afinidades com Doria e com o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

O ministro chegou a titular do Ministério da Cultura com apoio do MDB, embora não seja filiado à sigla. Ele foi secretário municipal de Cultura do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) e diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Sá Leitão deve ser o terceiro ministro do governo Michel Temer a ser convidado a integrar a gestão de Doria. O tucano já havia anunciado o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), como seu próximo secretário da Casa Civil e deverá anunciar o atual ministro da Educação, Rossieli Soares, como secretário da área no Estado de São Paulo.